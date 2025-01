Schwäche der Autoindustrie trifft auch Sachsen: Immerhin bei Porsche und BMW läuft's rund!

Leipzig - Die Schwäche der deutschen Autoindustrie trifft auch Sachsen . Allerdings ist nicht in allen Werken von Stellenabbau die Rede. BMW kann nicht wirklich klagen, Porsche nur ein bisschen.

Der MINI Countryman wird bei BMW in Leipzig auch als E-Auto gebaut. Das Werk fährt drei Schichten. © BMW Group/Christian Hüller

Die "Bayern" produzieren in Leipzig derzeit vier Modelle, darunter den MINI Countryman, den auch in der Elektrovariante. Im November kam das BMW 2er Gran Coupé der zweiten Generation hinzu. Es wird exklusiv in Leipzig gefertigt und kommt im März auf den Markt.

Anders als VW in Zwickau hat BMW nicht komplett auf E-Antriebe umgestellt. So fertigt das Werk die vier Modelle zweier Marken und mit drei verschiedenen Antrieben auf einer Fertigungslinie.

"Unser Produktionssystem ermöglicht uns, flexibel auf die aktuellen Anforderungen der Märkte zu reagieren", so ein Sprecher.

Im Frühherbst wurde sogar erstmals in der Geschichte des Werks eine Nachtschicht in der Montage eingeführt und dafür etwa 900 neue Mitarbeitende eingestellt.

"Unsere Produkte sind beim Kunden sehr gefragt", bestätigt Werksleiterin Petra Peterhänsel (58).