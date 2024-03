Schwarzarbeit in Sachsen: Zoll kontrolliert Baufirmen - und wird in Karls Erlebnis-Dorf fündig

Döbeln - Das Hauptzollamt Dresden (HZA) hatte in dieser Woche die Baubranche im Visier. Dutzende Beamte kontrollierten Firmen in Dresden, Leipzig, Döbeln und Görlitz. Die Aktion richtete sich vorrangig gegen Schwarzarbeit. Fündig wurden die Beamten unter anderem in Karls Erlebnis-Dorf.