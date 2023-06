Schwimmhallen-Schwund und mehr Badetote: Immer weniger Sachsen können noch schwimmen

Dresden - Der Sommer ist da! Auch in den nächsten Tagen soll es heiß werden. Dann treibt es viele Sachsen wieder an Badeseen und in Freibäder. Doch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) warnt: Immer mehr Sachsen können nicht richtig schwimmen. Dazu haben nicht nur drei Pandemie-Jahre beigetragen, sondern auch der Fachkräftemangel und vor allem fehlende Schwimmhallen. Wir sprachen mit Sebastian Knabe (31), dem Geschäftsführer der DLRG Sachsen.