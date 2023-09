Radfahrer bewusstlos bei Kreisverkehr gefunden - Nun ist er tot

Sebnitz (Landkreis Sächsische Schweiz) - Vor rund einer Woche wurde mitten in Sebnitz ein schwer verletzter Radfahrer auf der Straße gefunden. Nun ist der 55-Jährige im Krankenhaus verstorben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Was ist am Abend des 16. Septembers am Schillerplatz in Sebnitz passiert? © Marko Förster

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Was bisher bekannt ist: Am Samstagabend (16. September) war ein 55-Jähriger in Sebnitz zu Rad unterwegs gewesen. Gegen 20 Uhr passierte er den Kreisverkehr Schillerplatz, wollte auf die Schandauer Straße auffahren. Dann geschah es: Der Mann stürzte vom Rad, fiel auf die Straße und blieb schwer verletzt liegen.

Als man ihn fand, war der Radler schon nicht mehr ansprechbar. Er musste reanimiert werden, kam per Hubschrauber ins Krankenhaus, erklärte die Polizei auf TAG24-Nachfrage.

Mittlerweile ist der 55-Jährige an seinen schrecklichen Verletzungen verstorben. Die Ärzte konnten nichts mehr für ihn tun.