Selbstbedienung direkt am sächsischen See: Hier entsteht ein 24/7-Supermarkt im Container!

In den vergangenen 30 Jahren ist die Zahl der Tante-Emma-Läden um fast 90 Prozent gesunken. Die Firma "Box'n'Shop" will diesem Trend entgegenwirken.

Von Annika Rank

Neukieritzsch - In den vergangenen 30 Jahren ist die Zahl der sogenannten kleinen Tante-Emma-Läden um fast 90 Prozent gesunken. Besonders in ländlichen Gegenden gibt es dadurch viel zu wenige Einkaufsmöglichkeiten. Die Firma "Box'n'Shop" will diesem Trend im Landkreis Leipzig mit einem modernen Projekt entgegenwirken.

Am Hainer See entsteht ein autonomer 24/7-Supermarkt. © Box'n Shop Wie TAG24 von Geschäftsführer Florian Fugmann erfuhr, soll der "Box'n'Shop"-24/7-Supermarkt schon im November direkt am Hainer See eröffnet werden. Das Prinzip: einkaufen, wann immer man will. Und in Zeiten des akuten Fachkräftemangels soll dies darüber hinaus komplett autonom möglich sein. "Wir wollen damit die ländlichen Regionen wieder mit der Versorgung von Lebensmitteln des täglichen Bedarfs unterstützen", so der Plan. Inspiriert von den Terminals à la McDonald's und Co. können die Kunden im Markt-Container direkt am Bildschirm aus rund 650 Produkten wählen, dabei wird ausschließlich kontaktlos (EC, Kredit, Google Pay oder Apple Pay) bezahlt. Auch eine Vorbestellung über eine eigene App soll möglich sein. Das Ziel des "Box'n'Shop"-Containers soll es sein, auch weniger mobilen oder älteren Menschen in der Umgebung Zugang zur Grundversorgung zu bieten. So wird auch Wert darauf gelegt, den Geschäftsbereich rollstuhlgerecht zu konzipieren. "Alles andere würde für uns keinen Sinn machen", so die Geschäftsführer. In Zukunft sollen auch immer mehr regionale Produkte aus dem Landkreis im Sortiment erhältlich sein.

Aktuell befindet sich das Projekt noch in der Bauphase, im November soll dann die Eröffnung stattfinden. © Box'n Shop

Autarker 24/7-Container soll Versorgungslücken schließen