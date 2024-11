05.11.2024 15:42 10.290 Senior (84) von Räubern mit Messer niedergestochen: Polizei sucht Zeugen

Ein verletzter Rentner ist am Montag auf einer Straße in Heidenau aufgefunden worden. Der 84-Jährige wurde am Sportpark offenbar Opfer eines Raubüberfalls.

Von Ivan Simovic

Heidenau - Erschreckendes Gewaltverbrechen - gegen einen Senior, am helllichten Tag! Ein 84 Jahre alte Mann wurde am Sportforum im sächsischen Heidenau von Unbekannten angegriffen und dabei verletzt. © Marko Förster Ein verletzter Rentner ist am Montagmorgen auf einer Straße in Heidenau (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) aufgefunden worden. Der 84-Jährige wurde am Sportpark Opfer eines Raubüberfalls. Gegen 7.45 Uhr hatten Passanten den Mann am Beginn eines Parkplatzes, unweit der angrenzenden Hauptstraße, auf dem Boden liegend entdeckt und daraufhin die Polizei alarmiert. Der Pensionär war mit einem Rollator aus Richtung Dohna kommend parallel zur Müglitz gelaufen, als ihn zwei junge Männer ansprachen und Geld forderten, wie die Polizeidirektion Dresden am Dienstag mitteilte. "Kurz darauf verletzten sie den älteren Herren mit einem Messer und flohen anschließend", so die Behörde. Dabei ging der Senior zu Boden - und erlitt derart schwere Verletzungen, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Tatort wird mit der Hilfe einer Kamera dokumentiert. © Marko Förster Die Polizei fragt jetzt: "Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Straftat gemacht? Wer hat verdächtige Personen im Umfeld beobachtet?" Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351-4832233 entgegen. Erstmeldung vom 4. November 18.37 Uhr, zuletzt aktualisiert am 5. November um 15.42 Uhr

Titelfoto: Marko Förster