Sie sind die architektonischen Visitenkarten der Lausitz: Tourismus hält Umgebindehäuser am Leben

Diese Perle von Umgebindehaus steht in Neu-Schirgiswalde. © Imago

Wie schön und vielfältig diese jahrhundertealte Volksarchitektur ist, kann man in der Oberlausitz heute noch bewundern. Dass dort viele Umgebindehäuser wieder strahlen und aus Ruinen "auferstehen", ist Liebhabern und dem Tourismus zu verdanken.



Umgebindehäuser prägen das Antlitz vieler Dörfer und damit die gesamte Oberlausitz. Liebevoll saniert ziehen die charmanten Bauwerke die Blicke auf sich.

"Die Häuser sind der Kitt unserer ländlichen Gemeinschaft. Sie stiften Identität", ist Winfried Menzel (53) aus Dittelsdorf überzeugt. Er ist Fachberater für Umgebindehäuser und hat schon dutzende Bauherren im Dreiländereck beraten.

Noch etwa 4000 Umgebindehäuser gibt es in Deutschland. Am häufigsten sind sie in der Lausitz, aber auch im Vogtland anzutreffen.

Dass so viele Umgebindehäuser die Jahrhunderte überdauert haben, erklären Historiker und Architekten mit einer alten Berufsweisheit: Armut ist der beste Denkmalpfleger.