Sie sind Sachsens Majestäten: Eine Königin wird noch gesucht!

Zehn bis 15 royale Auftritte stehen im Sommer in Luisas Terminkalender. "Ob Getreide oder Hackfrüchte - alle landwirtschaftlichen, pflanzlichen Produkte fallen in mein Ressort." Auch der Salbei.

Erntekönigin Luisa Lüpfert (21) gab sich am Mittwoch am Freitaler Feldrand die Ehre. Die 20. Hoheit ihres Fachs besuchte die duftenden Salbeifelder von Heilmittelhersteller Bombastus - und lenkte selbst die Erntemaschine!

Noch ohne Gesicht und Namen ist die Bautzner Senfkönigin - sie soll zum ersten Mal gekürt werden.

Seit 1866 wird zwar Senf in Bautzen produziert. Doch was bis jetzt noch fehlte, war eine Königin. Bis Mitte August nimmt das Innenstadtmanagement Bewerbungen (per E-Mail an ludwig_albrecht@t-online.de) entgegen.

Interessentinnen (ab 18 Jahren) müssen ihren Senf zu Herstellung und Traditionsgeschichte dazugeben können.