Sie wollen mehr Geld für weniger Arbeit: Erzieher, Müllmänner und Rathaus-Mitarbeiter auf der Straße

Dresden - Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will: Die Gewerkschaften ver.di und GEW bliesen zum bezirksweiten Arbeitskampf. Bei herrlichem Frühlingswetter zogen am Freitag mehr als 2000 Mitarbeiter des Öffentlichen Dienstes (ÖD) in Sachsen auf die Straße. Was treibt sie an? TAG24 mischte sich unter Verwalter, Müllmänner und Erzieher.