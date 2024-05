Škoda-Fahrerin (34) mit Mädchen (7) und Baby an Bord kollidiert frontal mit Lkw auf B6 in Ostsachsen

Görlitz - Im Landkreis Görlitz ist es am Dienstagvormittag zu einem schweren Unfall auf der B6 gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dort eine Frau (34) mit einem Mädchen (7) und einem Baby (fünf Monate) in den Gegenverkehr. In ihrem Škoda Superb kollidierte sie bei Reichenbach mit einem Lkw-Fahrer (20), wurde schwer verletzt, wie die Polizeidirektion Görlitz meldete.