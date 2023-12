So blickt Sachsens Hightech-Industrie auf das kommende Jahr!

Verbandssprecher Frank Bösenberg freut sich über das Wachstum der Hightech-Branche in Dresden. © Silicon Saxony/PR

"Wir sehen seit Jahren ein konstantes Wachstum, jetzt aber wird es weiter beschleunigt", freut sich Frank Bösenberg, Geschäftsführer des Branchennetzwerkes.

Nach aktuellen Schätzungen rechnet der Verband damit, dass im Jahr 2030 rund 100.000 Beschäftigte in der Branche arbeiten werden.

Allen voran will der taiwanische Chipkonzern TSMC in Dresden für rund zehn Milliarden Euro ein Halbleiterwerk errichten. Es wäre das einzige Werk des Halbleiterriesen in Europa.

Auch Wirtschaftsminister Martin Dulig (49, SPD) hält Ansiedlung und Standort für strategisch wichtig. Sie reduzierten Abhängigkeiten von Asien und Amerika und würden Lieferketten für die heimische Industrie und den Mittelstand sichern.

"Chips sind das Öl des 21. Jahrhunderts."