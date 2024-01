So viel Falschgeld wurde in Sachsen gefunden

Chemnitz - In Sachsen taucht immer wieder Falschgeld auf. Dabei ist ein Schaden von mehr als 40.000 Euro entstanden. In Chemnitz waren dabei die wenigsten "Blüten" unterwegs.

Ein gefälschter 20-Euro-Schein (oben) im Vergleich mit einer echten Banknote. © Julian Stratenschulte/dpa/dpa-tmn

Wie das Landeskriminalamt mitteilte, wurden 2023 insgesamt 903 gefälschte Euro-Banknoten und fast 4000 Euro falsche Münzen im Zahlungsverkehr registriert. "Dabei entstand ein wirtschaftlicher Schaden von 43.785 Euro bei Banknoten und 7463 Euro bei Münzen", berichtet ein LKA-Sprecher.

In Sachsen ist Leipzig die Falschgeldhauptstadt, dort wurden 2023 mehr als 240 falsche Banknoten entdeckt, in Dresden waren es knapp 200. In Chemnitz wurden dagegen die wenigsten "Blüten" gefunden, laut LKA nur 64 Stück.

"Zu beachten ist, dass der 'Auffinde-Ort' der festgestellten falschen Banknoten nicht der Ort der Herstellung ist. Da, wo viel Geld umgesetzt wird, also in den großen Einkaufsmärkten oder Shoppingzentren, wird naturgemäß auch das meiste Falschgeld gefunden. Dass die Städte hier eher betroffen sind, liegt also an den infrastrukturellen Voraussetzungen", so das LKA.

Welche Qualität das gefälschte Geld hat, verrät das Landeskriminalamt nicht.