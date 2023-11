08.11.2023 07:38 531 So viele Überstunden haben Polizisten in Sachsen!

Polizeibeamte in Sachsen haben durchschnittlich 15,8 Überstunden mit in den September genommen, teilte das Innenministerium am Mittwoch mit.

Dresden - Polizeibeamte in Sachsen haben durchschnittlich 15,8 Überstunden mit in den September genommen. Sächsische Polizisten haben einige Überstunden angesammelt. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa Das teilte das Sächsische Innenministerium auf Anfrage mit. Vom Juni in den Juli war es noch mehr gewesen, nämlich 16,9 Stunden pro Person. Insgesamt habe sich die Mehrarbeit der Polizistinnen und Polizisten in den vergangenen Jahren nicht großartig verändert, hieß es. Die Zahl der Überstunden unterliegt laut Innenministerium erfahrungsgemäß Schwankungen. Zum Jahresbeginn bauen die Beamten Überstunden auf und zum Jahresende hin ab.

