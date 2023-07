11.07.2023 06:25 Sommerferien in Sachsen: Auf Safari an den Limbacher Teichen

Während der Sommerferien kann man auch in der Heimat viel erleben. An den Limbacher Teichen in Limbach-Oberfrohna kann man auf Vogel-Safari gehen.

Von Mandy Schneider

Limbach-Oberfrohna - Der Sommer ist für viele die schönste Zeit des Jahres: Urlaub, Reisen, Festivals, Feiern im Freien. Tolle Erlebnisse und Orte gibt es nicht nur in fernen Ländern. Auch wer dieses Jahr nicht die Koffer packt, kann jede Menge erleben. Unsere Stadt und die Region haben eine Menge zu bieten. TAG24 begleitet Euch durch den Sommer in der Heimat und zeigt, wo es am schönsten ist. André Oehler vom Landschaftspflegeverband Westsachsen schaut durch eine der Beobachtungsluken im Steghäuschen. © Uwe Meinhold Für atemberaubende Naturerlebnisse braucht es nicht unbedingt eine Safari in Afrika. Ein Ausflug an die Limbacher Teiche (Landkreis Zwickau) bietet Natur pur und eine Vogelwelt, die ihresgleichen sucht. In dem Vogelschutzgebiet europäischer Bedeutung brüten rund 90 Arten, darunter Schwarzhalstaucher, Tafelente, Teichrohrsänger und Eisvogel. Am Großen Teich wurde die erste Erlebnisstation des neuen Naturlehrpfades fertiggestellt. Auf einem abgeschirmten Eichensteg gelangen Besucher barrierefrei bis an die Wasserfläche, ohne die Teichbewohner aufzuschrecken. Von Klappluken aus bietet sich dort ein einmaliger Ausblick ins Vogelparadies. Sachsen Feldbrand in Mittelsachsen: Bundesstraße gesperrt Für Zugvögel ist das malerische Naturschutzgebiet einer der wichtigsten Zwischenstopps in Sachsen. Als Bestimmungshilfe dienen große Schautafeln im Steghäuschen. Dort findet sich auch eine Ankunft- und Abflugübersicht der Arten - fast wie am Flughafen. Der schillernde Eisvogel gehört zu den Bewohnern der geschützten Teichlandschaft. © NABU/Manfred Delpho Die Beobachtungsplattform wurde mit Schautafeln zur Vogelwelt am Großen Teich in Limbach-Oberfrohna ausgestattet. © Uwe Meinhold Gestaltet wird der rund fünf Kilometer lange Naturlehrpfad vom Landschaftspflegeverband Westsachsen: "Wir haben insgesamt 30 Schautafeln geplant. Neben dem Vogelschutzgebiet werden sie auch über die Teichwirtschaft, den Insektenschutz und den Lebensraum Wiese informieren", sagt Projektkoordinator André Oehler.

Titelfoto: Uwe Meinhold, NABU/Manfred Delpho