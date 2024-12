Sorge um verfügbare Plätze: Sächsisches Pflegeheim-Sterben geht weiter

Leipzig - Das Sterben der Pflegeheime hat sich 2024 in Sachsen fortgesetzt. Bis Mitte Dezember haben acht stationäre Pflegeeinrichtungen die Einstellung des Betriebes angezeigt.

Acht stationäre Pflegeheime mussten 2024 in Sachsen schließen. (Symbolbild) © Tom Weller/dpa

Darüber informierte die Heimaufsicht des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen (KSV) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.

Das betraf unter anderem die Facheinrichtung für Intensivpflege der Klinik Bavaria in Kreischa (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge), das Altenpflegeheim Muldentalstift in Naunhof (Landkreis Leipzig) und die Pflegeeinrichtung "Haus im Rosengarten" in Leipzig.

Der Arbeitgeberverband Pflege (AGVP) erfasste 2024 zusätzlich das Aus von vier ambulanten Diensten in Sachsen und kommt so auf zwölf Pflegeeinrichtungen, die "Insolvenz beantragen oder schließen" mussten, wie es auf Nachfrage heißt.

Von Januar bis Oktober 2024 seien laut eigenem Monitoring deutschlandweit 326 Pflegeeinrichtungen von Insolvenz, Schließung oder anderen Angebotseinschränkungen betroffen gewesen.