Sperrung hat die Region gelähmt: Aufatmen nach Öffnung der Elbbrücke in Bad Schandau

Bad Schandau - Punkt 13.23 Uhr war die Elbbrücke von Bad Schandau am Donnerstag wieder befahrbar. Sachsens Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (61, CDU ) ließ es sich nicht nehmen, persönlich das Bauwerk für Fußgänger, Radler und Fahrzeuge (bis 7,5 Tonnen) freizugeben. Nach genau 155 Tagen Sperrung atmet eine ganze Region jetzt auf.

Die Elbbrücke in Bad Schandau war am 7. November überraschend aus Sicherheitsgründen für sämtlichen Verkehr gesperrt worden. © Marko Förster

Die guten Brücken-Prüfergebnisse verschaffen den Behörden und Ingenieuren etwas Luft zur Planung einer Behelfsbrücke und eines möglichen Ersatzneubaus. Ob eine neue Brücke gebaut werden muss, ist gegenwärtig wieder offen.

Steffen Marx: "Wir reißen in Deutschland viel zu schnell ab. Unter Umständen genügt es auch, die Brücke zu sanieren. Das muss man entscheiden, nachdem alle Daten umfassend ausgewertet wurden."

Bad Schandaus Bürgermeister Thomas Kunack (46, WV Tourismus) fiel am Freitag eine schwere Last von der Schulter: "Die ganze Region atmet auf. Ich sehe jetzt optimistisch in eine neue Tourismussaison."

Brumm, brumm! Tut, tut! Bereits 30 Minuten vor der angekündigten Öffnung der Brücke hatten sich vor Ort lange Autoschlangen gebildet. Mittendrin Matthias Munkelt (39).