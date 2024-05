11.05.2024 07:15 SRW-Tarifstreit: Minister soll sich um ausgesperrte Streiker kümmern

Die Linke fordert in einem offenen Brief an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, dass Beschäftigte bei Aussperrungen Anspruch auf Leistungen haben sollten.

Von Thomas Staudt

Dresden/Espenhain - Die Linke fordert in einem offenen Brief an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (51, SPD), dass Beschäftigte bei Aussperrungen Anspruch auf Leistungen haben sollten. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (51, SPD) soll den Paragraphen 160 SGB III ersatzlos streichen, fordern die Linken. © dpa/Rolf Vennenbernd Unterzeichnet ist das Schreiben vom sächsischen Bundestagsabgeordneten Sören Pellmann (47) und der Vorsitzenden der Bundespartei, Janine Wissler (42).

Hintergrund ist die Aussperrung der knapp 90 Streikenden beim Schrottrecycler SRW metalfloat in Espenhain (Leipziger Land), die seit mehr als 180 Tagen um einen Tarifvertrag kämpfen. "Wir fordern SRW auf, den Beschäftigten wieder Zugang zu gewähren und das Hausverbot sofort aufzuheben", teilten Pellmann und Wissler mit. Sie fordern, den Paragraphen 160 SGB III zu streichen, der Aussperrungen regelt.

