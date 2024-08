Stadträtin der Freien Sachsen vertritt Bürgermeister: "Das wird erst der Anfang sein"

Lunzenau - Die rechtsextreme Kleinstpartei Freie Sachsen stellt künftig in Lunzenau (Landkreis Mittelsachsen ) einen der beiden Stellvertreter des Bürgermeisters Ronny Hofmann ( CDU ).

Thomas Weidinger, Landesvorsitzende der Freien Wähler, distanziert sich von den Freien Sachsen. © Robert Michael/dpa

Wie die Stadt mitteilte, wurde die Stadträtin Anne Liebing bei der konstituierenden Sitzung des Gremiums zur 2. Stellvertreterin gewählt. Die Reaktionen dazu sind gespalten.

Die Linke warf den Freien Wählern anschließend vor, mit der extremen Rechten gemeinsame Sache zu machen. Auf X sprach die Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz von einem Beispiel für "unheimliche Allianzen".



Der Landesvorsitzende der Freien Wähler, Thomas Weidinger, distanzierte sich auf dpa-Anfrage scharf von den Vorgängen in der Kleinstadt. Zwar bezeichneten sich etliche Gruppen als Freie Wähler, nicht alle gehörten aber tatsächlich zu seiner Partei. So sei es auch in Lunzenau.

Für den Landesverband betonte Weidinger: "Es gibt unsererseits keine Zusammenarbeit mit den Freien Sachsen, und es wird sie auch künftig nicht geben."