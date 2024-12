Starke Farben, deutliche Muster: Neue Sonder-Ausstellung in der Villa Bärenfett

Radebeul - Im Karl-May-Museum in Radebeul können Besucher den Spuren der Indianer nachgehen. Ab Samstag gibt es eine neue Sonderausstellung. "Native Made - die Erfindung indianischer Kunst" heißt die Schau in der Villa Bärenfett.

Ein besonderer Augenfang: Ein Bild von Ryan Singer, das einen Verbündeten von "Jabba the Hutt" aus Star Wars zeigt. © Norbert Neumann

Auch den zehn Quadratmeter großen Ausstellungsraum richtete Robin Leipold zusammen mit einem Hausmeister ganz eigenständig ein.

"Diese Art von Ausstellung wurde so bis jetzt noch nicht in Deutschland gestaltet", so Kunze. Besonders ist dabei auch die Zusammenarbeit des kleinen Museums mit dem "Indian Market" in Santa Fe, der größten indigenen Kunstmesse der Welt.

Zu sehen ist die Ausstellung bis Mai 2025. Museumseintritt: 10/5 Euro.