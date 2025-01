Streitschlichter für Sachsens Grundschulen gesucht

Sachsen - An Grundschulen werden Helfer, bevorzugt Rentner, gesucht, die als Streitschlichter tätig werden möchten.

Ziel soll es sein, Kindern zu helfen, ihre Konflikte gewaltfrei zu lösen. Einmal wöchentlich sind die Streitschlichter in den Hofpausen präsent, haben ein Sprechzimmer und gehen auf die Klassen zu.

Organisiert wird die landesweite Ausbildung im März vom Verein Seniorpartner in School (SiS).

Der Bedarf an Streitschlichtern ist groß: Allein im ersten Halbjahr 2024 betreuten die rund 60 aktiven SiS-Mitglieder mehr als 2000 Schüler an 25 Grundschulen in Sachsen.