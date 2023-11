Stress zum Black Friday: Sachsens Paketzusteller sind öfter krank

Beschäftigte bei Sachsens Post- und Paketdiensten sowie in der Lagerwirtschaft sind in der Black Week und am Black Friday besonders gefordert.

Von Pia Lucchesi

Dresden - Das Internet bebt, denn es ist Black Week und am sogenannten Black Friday sollen nochmals kräftig im Online-Handel die Preise purzeln. Was Millionen Kunden auf der ganzen Welt in Euphorie versetzt, greift bei anderen die Gesundheit an.

Ein Paketzusteller sortiert und räumt in einer Zustellbasis von Deutsche Post DHL Pakete in ein Zustellfahrzeug. Im diesjährigen Weihnachtsgeschäft rechnet die Deutsche Post DHL wieder mit Paketmassen - und vielen Krankmeldungen. © DPA Beschäftigte bei Sachsens Post- und Paketdiensten sowie in der Lagerwirtschaft sind dieser Tage besonders gefordert. Auswertungen der Barmer Krankenkasse zeigen nun, dass es in dieser Berufsgruppe deutlich mehr Fehltage als im sächsischen Durchschnitt gab. Berufstätige in Sachsens Zustellbranche und Lagerwirtschaft waren voriges Jahr im Schnitt 32,1 Tage arbeitsunfähig gemeldet. Berufsübergreifend lag der Wert im Freistaat bei 26 Tagen. "Von 1000 Beschäftigten fallen in dieser aktuell so stark geforderten Berufsgruppe täglich etwa 88 krankheitsbedingt aus", sagt Monika Welfens, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Sachsen. Sachsen Deutschlands bestes Kosmetikstudio ist in Sachsen! Der entsprechende Krankenstand lag bei 8,8 Prozent.

Diagnose: Rücken kaputt