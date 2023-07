Studierende kritisieren Genderverbot in Sachsen und befürchten Abwanderung

Gender-Sternchen, Unterstriche und Co. will das Kultusministerium nicht sehen - weder in der Schulverwaltung, noch im Unterricht. © picture alliance/dpa/Bernd Weißbrod

"Vielen Lehramtsstudierenden ist es wichtig, in ihrem Unterricht die Vielfalt von Geschlecht angemessen abzubilden", erklärte KSS-Referentin Nathalie Bock am Donnerstag in Leipzig. Sie würden dann in anderen Bundesländern ihren Schuldienst antreten und nicht in Sachsen.



"Diese Verbot löst kein einziges Problem in Bezug auf Schulbildung in Sachsen", kritisierte KSS-Sprecher Ludwig Firkert die Entscheidung.

An den Schulen seien Lehrkräfte überlastet, reihenweise falle Unterricht aus. Auch die Lehramtsausbildung müsse dringend reformiert werden und bedürfe einer viel besseren finanziellen Ausstattung.

KSS-Referentin Fay Uhlmann sieht durch das Genderverbot ferner nicht-binäre Schülerinnen und Schüler diskriminiert.

Nicht-Binär ist eine Bezeichnung für Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau identifizieren.