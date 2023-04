Süßer Schildbürgerstreich im Landkreis Leipzig: Aus Alt mach Neu!

Vor einigen Tagen war das gelbe Ortsschild aus seinem Rahmen geklaut worden. © Anke Brod

Offenbar bei Nacht und Nebel hatten Diebe in der vergangenen Woche im Großpösnaer Ortsteil Störmthal an der Dorfstraße das übliche gelbe Ortsschild einfach abmontiert und mitgenommen. Ob dies aus Jux oder Sammlerleidenschaft geschah, dürfte bis dato nur der Täter oder die Täterin wissen.



An dieser Stelle hätte die Geschichte locker zu Ende sein können, aber dann kam die Wende. Urplötzlich war am Ortseingang in dem gerade noch leeren Metallrahmen nämlich ein neues Schild befestigt worden!

Das passierte wohl ebenso unbemerkt von der Öffentlichkeit wie zuvor der Diebstahl. Eigentlich ist solch ein Vorgang nicht weiter ungewöhnlich, sollte die Montage doch schlicht Ersatz für das alte Exemplar gewesen sein...

Mitnichten! Zwar lesen Passanten und Anwohner auf der neuen Ausführung nunmehr wie gewohnt wieder auf gelbem Grund den Namen ihres schönen Ortes - allerdings mit einem schmeichelnden Zusatz. "Mein Lieblingsort", prangt jetzt ganz oben!