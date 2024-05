Survival-Training für Frauen: Leipzigerin lernt, wie man mit einem Tampon Feuer macht

Leipzig/Thüringer Wald - Feuer machen, unberechenbaren Wettersituationen trotzen und mitten in der Natur übernachten: Was früher vielleicht nach "Männersachen" klang, ist es heute schon lange nicht mehr. Eine Leipziger Studentin hat an einem Survival-Training für Frauen im Thüringer Wald teilgenommen und wurde dabei von einem Fernseh-Team von "37 Grad Leben" begleitet.