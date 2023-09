Syrer (26) in Sachsen niedergestochen: Polizei nimmt Deutschen (22) fest

Niesky - Auf der Bahnhofsstraße in Niesky (Landkreis Görlitz), in der Nähe eines Aldi-Marktes, griff ein junger Sachse (22) am gestrigen Dienstagabend gegen 17.30 Uhr einen Syrer (26) an und stach ihn nieder. Offenbar mit einem Messer fügte er seinem Opfer schwere Verletzungen im Halsbereich zu. Dann rannte der Deutsche davon.