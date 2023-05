Tabuthema "Menstruation": Sachsens Schulen testen kostenlose Hygieneartikel

Dresden - Die Menstruation ist noch immer ein Tabuthema. Mit Initiativen für kostenlose Damen-Hygieneprodukte in öffentlichen Gebäuden und Schulen soll sich das ändern. Während es an einigen Einrichtungen bereits Automaten auf den Mädchentoiletten gibt, sollen sie in weiteren aufgestellt werden, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.