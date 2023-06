Täter flüchten in schwarzem Auto: Wieder Automat in Sachsen gesprengt

Frankenberg - Schon wieder wurde in der Region ein Geldautomat gesprengt. Diesmal traf es eine Sparkasse in Frankenberg ( Landkreis Mittelsachsen ).

Der Automat war in einer Hauswand in der Gutenbergstraße angebracht. Die Täter sprengten ihn am frühen Freitagmorgen gegen 4 Uhr.

Erst am Morgen des 31. Mai hatten es Bankräuber auf einen Automaten der Deutschen Bank in Limbach-Oberfrohna abgesehen. Die Täter konnten zunächst mit einer größeren Menge Geld verschwinden. Sie wurden noch am gleichen Abend in Amsterdam geschnappt.