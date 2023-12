12.12.2023 21:00 1.529 "Tag der Sachsen" kommt in diese Stadt!

Für den "Tag der Sachsen" 2025 hat Sebnitz in der Sächsischen Schweiz den Zuschlag bekommen, so die Sächsische Staatskanzlei am heutigen Dienstag in Dresden.

Dresden/Sebnitz - Die Stadt Sebnitz richtet den "Tag der Sachsen" im Jahr 2025 aus. Das Kuratorium des Landesfestes habe der Stadt in der Sächsischen Schweiz den Zuschlag für die Ausrichtung gegeben, teilte die Sächsische Staatskanzlei am heutigen Dienstag in Dresden mit. 2023 war der letzte "Tag der Sachsen". Für 2024 hatte Matthias Rößler (68, CDU, l.) bereits die Absage erteilt. © Jan Woitas/dpa Sebnitz ist damit zum zweiten Mal Gastgeber des "Tags der Sachsen". Zur ersten Auflage im Jahr 2003 waren 255.000 Besucher in die Stadt gekommen. 2025 ist das Fest vom 5. bis 7. September geplant. "Die Stadt hat ihre Organisationskraft schon mehrfach erfolgreich unter Beweis gestellt und wird eine hervorragende Gastgeberin für unseren 'Tag der Sachsen' sein", sagte der Präsident des Kuratoriums, Landtagspräsident Matthias Rößler (68, CDU) laut der Mitteilung. Sachsen Sie versorgt Chemnitz mit Trinkwasser: Sächsische Talsperre wieder hochwassersicher Der "Tag der Sachsen" wird seit 1992 ausgerichtet. Ab 2025 soll das Fest wegen des hohen Aufwands für solche Großveranstaltungen nicht mehr jährlich, sondern nur noch alle zwei Jahre veranstaltet werden.

Titelfoto: Bildmontage: Jan Woitas/dpa