Tierversuche in Sachsen: 80.000 Tiere gezüchtet, für unbrauchbar gehalten und getötet

Am häufigsten wurden in Sachsen Experimente an Mäusen (110.000) durchgeführt, gefolgt von Zebrafischen (7100). Auch an Schweinen (916), Ratten (872) und Pferden (374) wurde getestet. Zudem zählten 27 Hunde zu den Versuchstieren, der Großteil davon in der Hochschulausbildung und beruflichen Schulungen.

Im Freistaat führen laut Landesdirektion sieben Forschungsinstitute Tierversuche durch: das Fraunhofer-Institut, die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, das LUPUS Institut für Wolfsmonitoring und -forschung in Deutschland, das Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik, die Technische Universität Dresden und die Universität Leipzig.

Die Einrichtungen werden den Angaben zufolge mindestens alle drei Jahre kontrolliert, Primatenhaltungen jährlich. Die Kontrollen gibt es sowohl angekündigt als auch unangekündigt.