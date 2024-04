08.04.2024 22:30 Tödlicher Motorrad-Unfall in Mittelsachsen: Biker stirbt, Beifahrerin schwer verletzt

Unfall-Drama am Montag in Mittelsachsen: Ein Biker kam von einer Straße bei Flöha ab. Der Mann verstarb am Unfallort, eine Mitfahrerin wurde schwer verletzt.

Von Julian Winkler

Flöha - Tödliches Unfall-Drama am Montagnachmittag bei Flöha (Landkreis Mittelsachsen): In einer engen Kurve kam ein Motorrad von der Straße ab. Der Fahrer (43) starb am Unfallort, seine Beifahrerin (50) kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Mit diesem Motorrad verunglückte ein Mann (43) auf der S223 tödlich. Seine Beifahrerin (50) wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. © Haertelpress Das tragische Unglück geschah gegen 15.50 Uhr auf der S223 bei Flöha. An der Einmündung zur B173n kam das Motorrad in einer langgezogenen, engen Kurve von der Straße ab. Die Maschine schlug auf einem angrenzenden Hang ein. Der Aufprall war so heftig, dass der Einschlagort nach dem Unfall auf der Wiese deutlich zu erkennen war.

Tragisch: Wie die Polizei mitteilt, überlebte der Fahrer den dramatischen Unfall nicht - er verstarb an seinen schweren Verletzungen. Seine Beifahrerin kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die B173n war bis in die Abendstunden gesperrt. Autofahrer sollten das Gebiet weiträumig umfahren. "Es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro", so ein Polizeisprecher. Wie es genau zum Unfall kommen konnte, ist bislang unklar. Möglicherweise war der Motorradfahrer zu schnell auf der Straße unterwegs. Im Kurvenbereich der S223 gilt lediglich Tempo 50.



Ob der Fahrer tatsächlich zu schnell unterwegs war, kann die Polizei derzeit weder ausschließen noch bestätigen. Mittlerweile ist die S223 nach stundenlanger Sperrung wieder freigegeben. Der Unfall geschah in einer engen Kurve. Das Motorrad kam von der Straße ab und knallte gegen einen Hang. © Haertelpress Erst am gestrigen Sonntag kam es im Erzgebirge zu einem tödlichen Motorrad-Unfall. Ein Biker stürzte an einem Bahnübergang, zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Titelfoto: Haertelpress