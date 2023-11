Sie heizte mit Kerzen: Oma (†85) verbrennt in ihrem Haus!

Diera-Zehren - Einsatzkräfte mussten in der Nacht zum gestrigen Montag in den Ortsteil Karpfenschänke innerhalb der sächsischen Gemeinde Diera-Zehren (Landkreis Meißen) ausrücken. Ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Berg" brannte lichterloh. Während der Löscharbeiten entdeckte die Feuerwehr eine tote Frau, offenbar die alleinige Bewohnerin des Gebäudes Helga L. (†85). Sie hatte wohl unter besonders tragischen Umständen den Tod gefunden.