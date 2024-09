Im Wert von 300.000 Euro! Traktor-Diebe schlagen wieder zu

Frauenstein - Schon wieder! Nachdem Diebe in Drebach in der Nacht zu Dienstag zwei Traktoren geklaut hatten, schlugen Langfinger im Frauensteiner Ortsteil Burkersdorf in der Nacht auf Freitag wieder zu. Drei Landmaschinen wurden auf dem Gelände der LTZ Chemnitz GmbH geklaut.