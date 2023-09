Trotz Geldnot: Sachsen will an allen 76 Klinik-Standorten festhalten

Dresden - Sachsens Krankenhäuser leiden unter akuter Geldnot. Sechs Kliniken hängen aktuell am Tropf. Sie erhalten sogenannte Sicherstellungszuschläge, um ihren Betrieb zu stabilisieren.

Die Botschaft ist in Berlin angekommen. Allein die angekündigte Reform könnte aber für einige zu spät kommen - auch in Sachsen .

Vergangene Woche protestierten Mitarbeiter des St.-Joseph-Stift Dresden wegen der dramatischen wirtschaftlichen Lage der Krankenhäuser. © Holm Helis

Köpping will alle 76 Klinik-Standorte in Sachsen erhalten. Allerdings soll jede Einrichtung mit ihrem Angebot und Profil auf den Prüfstand kommen und gegebenenfalls an tatsächliche Bedürfnisse angepasst werden.

Das Ministerium beziffert den Investitionsstau an den Kliniken auf 300 Millionen Euro. 2024 rechnet man mit Mehrkosten bis zu 300 Millionen Euro aufgrund höherer Betriebskosten (Strom, Wärme, Tarifsteigerungen).

Das jüngst vom Bundeskabinett beschlossene Transparenzgesetz lehnt Sachsen ab. "Es würde uns Länder regelrecht entmündigen", sagt Köpping und erhält dabei Rückendeckung von Rainer Striebel (61), dem Vorstandsvorsitzenden der AOK Plus.