Überall Schnee: Frau Holle macht Sachsen zum Winterwunderland!

Nicht nur in Oberwiesenthal und in Altenberg waren Pisten für Skifahrer präpariert, auch in Eibenstock und am Hirschkopf in Carlsfeld drehten sich die Lifte.

Weiß gepudert: Sogar in Leipzig legte sich eine dünne Schneedecke auf die Dächer. © EHL Media/Björn Stach

Am Keilberg auf tschechischer Seite waren laut Betreiber 15 von 32 Pisten geöffnet. An der Kammloipe im Erzgebirge wurden etwa aus Johanngeorgenstadt frisch präparierte Loipen gemeldet, am Fichtelberg waren ebenfalls mehrere Loipen und Winterwanderwege geöffnet.

Am Sonntag erwarten die Meteorologen zunächst erneut verbreitet Schneefälle in Sachsen. Sie werden sich am frühen Morgen vom Vogtland her ausbreiten und am frühen Nachmittag die Oberlausitz erreichen.

Allerdings kommt damit auch mildere Luft, sodass der Schnee im Laufe des Tages in Regen übergeht. Dadurch entsteht Glättegefahr auf Straßen und Gehwegen.

Zugleich dürfte es ziemlich windig werden, hieß es. Das milde Wetter wird den Angaben zufolge zu Wochenbeginn anhalten. Schon ab Dienstag könnte es dann aber eine neue Kaltfront wieder winterlich werden lassen.