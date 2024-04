Umweltschützer alarmiert: Naturidyll soll Kiesabbau weichen

Ottendorf-Okrilla - Die EU-Mitgliedsstaaten müssen bis 2030 mindestens 30 Prozent ihrer bedrohten Ökosysteme auf Vordermann bringen. In Sachsen fordert ein NABU-Gutachten, die Großdittmannsdorfer Moore nördlich von Dresden erst gar nicht zu gefährden und den Kiesabbau in unmittelbarer Nähe zu stoppen. Trotz der Gefahr will sich die EU raushalten.