Unbekannte fackeln Stall ab: Elf Kaninchen sterben, aber der Züchter will nicht aufgeben!

Klingenberg - Kaninchenzüchter Kent Bienek steht vor einem Schutthaufen: Am Dienstagmittag (20. Juni) steckten Unbekannte seinen Hasenstall mit 24 Zuchtkaninchen in Brand. Elf Tiere verendeten in den Flammen. Doch der Züchter will seinen Traum nicht aufgeben.