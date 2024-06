Ab durch die Hecke: DVB-Bus kommt von Straße ab

Heidenau - Ab durch die Hecke. Ein DVB -Linienbus geriet am Samstag in Heidenau auf Abwege und landete im Gebüsch. Verletzt wurde niemand.

Ein DVB-Bus auf Abwegen. © xcitepress

Ein DVB-Bus der Linie 65 fuhr soeben am Bahnhof in Richtung Dresden los. Weit kam er aber nicht, berichten Reporter. Im Kreisverkehr geriet der Bus ins Schlingern, berührte ein Verkehrsschild, rollte auf dem Fußweg und landete schließlich in einer Hecke.



Es kam zu kleineren, kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen. Wenige Minuten später war schon wieder freie Fahrt.

Auf TAG24-Nachfrage bestätigte die Polizei den ungewöhnlichen Zwischenfall, wollte sich aber nicht weiter dazu äußern. Es sei niemand verletzt worden, hieß es.