Audi-Fahrer kracht im Suff gegen BMW: 25.000 Euro Schaden!

Limbach-Oberfrohna - Heftiger Crash am Donnerstagabend in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau )!

Auf der Querstraße in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) krachte ein Audi gegen einen geparkten BMW. © Andreas Kretschel

Laut Polizei krachte es gegen 20 Uhr in der Querstraße. Ein Audi-Fahrer (37) war in Richtung Dorotheenstraße unterwegs, als er plötzlich gegen einen geparkten BMW knallte.



Dabei wurden beide Autos beschädigt. "Es entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24.