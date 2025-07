"Da steckt ein Auto in Deiner Stube!" - Familie hat Glück, dass gerade Ferien sind

Kottmarsdorf - Welch Glück, dass Ferien sind! Wo sonst jeden Morgen die dreiköpfige Familie beim Frühstück am Stubentisch sitzt, ist nur noch Schutt und Geröll zu sehen. Ein VW Passat donnerte am Mittwoch um 7 Uhr morgens in Kottmarsdorf (Landkreis Görlitz) durch die Hauswand.