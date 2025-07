Spur der Verwüstung: VW-Fahrer rast ungebremst ins Wohnzimmer

Kottmarsdorf - Am Mittwochmorgen hat ein VW-Fahrer (69) mit seinem Wagen das Wohnzimmer eines Bungalows im Landkreis Görlitz verwüstet.

Am Mittwochmorgen raste ein VW-Fahrer (69) in die Hauswand eines Bungalows. © xcitepress/Thomas Baier

Der 69-Jährige kam aus bisher ungeklärter Ursache gegen 7.10 Uhr von der Ebersbacher Straße in Kottmarsdorf ab und raste ungebremst in die Hauswand, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte.

Im Wohnzimmer des im Bungalow-Stil gebauten Hauses kam der VW Golf Variant zum Stehen, beim Aufprall auf das Ziegelwerk entstand kurzzeitig eine größere Staubwolke. Ein Feuer brach jedoch nicht aus.

Der Fahrer erlitt infolge des Unfalls schwere Verletzungen und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Wageninneren befreit werden. Per Rettungshubschrauber ging es für ihn anschließend ins Krankenhaus.

Im Inneren des Hauses kam glücklicherweise niemand zu Schaden. Die Verwüstung ist jedoch enorm, allein am Bungalow entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro. Am VW entstand ein Totalschaden von rund 20.000 Euro.