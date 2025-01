21.01.2025 16:22 1.967 Verkehrsunfall in Sachsen: Auto kracht in mehrere Bäume

In der Nähe von Neustadt in Sachsen passierte am heutigen Nachmittag ein Verkehrsunfall.

Von Clara Weinert

Neustadt in Sachsen - In Neustadt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge kam es am Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Auto einen Hang runter schlitterte. Das Fahrzeug rutschte einen Hang hinunter und kam zwischen Bäumen zum Stehen. © LausitzNews.de/Tim Kiehle Der Unfall ereignete sich auf der Hochwaldstraße gegen 14.15 Uhr. Die Fahrerin eines Skoda war von Neustadt in Sachsen auf der Ortsverbindungsstraße in Richtung Steinigtwolmsdorf unterwegs, wie die Polizei berichtet. Das blaue Auto kam, aus bisher unbekannten Gründen, von der Fahrbahn ab, fuhr einen Hang hinunter und krachte in mehrere kleine Bäume. Sächsische Schweiz Sächsische Schweiz: Retter müssen per Heli auf andere Elbseite geflogen werden Binnen kurzer Zeit waren Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes vor Ort. Wie TAG24 erfuhr, hat die Frau keine Verletzungen von dem Unfall davongetragen. Die Polizei, Feuerwehr und der Rettungsdienst waren am Unfallort zur Stelle. © LausitzNews.de/Tim Kiehle An dem Fahrzeug soll ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro entstanden sein. Weitere Ermittlungen werden von der Polizei übernommen.

