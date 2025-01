Biker bei Kreuzungscrash schwer verletzt

Hartmannsdorf - In Hartmannsdorf bei Kirchberg (Landkreis Zwickau ) ist am Samstag ein Biker (53) schwer verletzt worden.

Ein Hondafahrer (53) wurde bei einem Unfall am Samstag schwer verletzt. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Am Nachmittag war ein Volvo-Fahrer (22) auf dem Lindenweg in Richtung Am Forsthaus unterwegs.

Laut Polizei missachtete der Fahrer dann an der Einmündung zur Rothenkirchener Straße das vorfahrtsregelnde Verkehrszeichen und übersah beim Einfahren in die Kreuzung einen Hondafahrer, der auf der Auerbacher Straße in Richtung Rothenkirchener Straße unterwegs war.