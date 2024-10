Darum ist die S255 offiziell kein Unfallschwerpunkt

Aue-Bad Schlema - Auf der Staatsstraße S255 zwischen Aue und Hohenstein-Ernstthal kracht es immer wieder - zuletzt am Sonntagnachmittag bei einem Frontalcrash zwischen Aue und Hartenstein . Fünf Menschen wurden verletzt. Trotz der Unfälle sehen der Landkreis Zwickau und der Erzgebirgskreis dort bislang keine offiziellen Unfallschwerpunkte.

Ein Unfall vom Mai dieses Jahres auf der S255. © Niko Mutschmann

Beide Landkreise bestätigen, dass die bisherigen Analysen keine Unfallhäufungsstellen auf dieser Strecke aufzeigen.

"Im Jahr 2023 und auch in diesem Jahr gab und gibt es keine Unfallhäufungsstelle auf der S255 in unserem Zuständigkeitsbereich. Das letzte Mal tauchte 2018 eine Häufung auf", so Erzgebirgskreis-Sprecher Stefan Pechfelder.

Der Erzgebirgskreis teilt sich die Zuständigkeit auf der Staatsstraße mit dem Landkreis Zwickau und den Kreisstädten. Die zuständigen Unfallkommissionen analysieren Unfallhäufungsstellen.