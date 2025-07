Abfälle und Exkremente im Gebüsch: Camp raubt Anwohnern in Zwickau letzten Nerv

Die Stromgeneratoren laufen im Roma-Camp in Zwickau Tag und Nacht, Müll liegt im Gebüsch am Rand. © Ralph Kunz

"Die machen, was sie wollen", schimpft ein Anwohner der benachbarten Makarenko-Straße, der seinen Namen nicht nennen will. "Die Gruppe kam am vorigen Sonntag mit großem Geschrei direkt gegenüber an. Abends liefen die Stromgeneratoren, ich habe das Ordnungsamt gerufen."

Den Einsatz bestätigt Stadtsprecher Mathias Merz (55) nach Nachfrage im Ordnungsamt. "Es erfolgte keine Zählung der Personen, aber es handelt sich um 36 Gespanne", die wohl bis 13. Juli in Zwickau bleiben wollen.

Am Montag wurde die Gruppe nach den Beschwerden auf den jetzigen Standort (etwa 100 Meter entfernt) umquartiert.

"Hier im Gebüsch liegt alles voller Müll und Fäkalien", ärgert sich eine weitere Bewohnerin der Makarenkostraße, die Fotos und Videos mit ihrem Handy gemacht hat.

Und tatsächlich: Wer sich selbst ein Bild vor Ort macht, sieht Müll auf Wegen und Exkremente im Grün. Der Geruch ist bei sommerlicher Hitze kaum zu ertragen.