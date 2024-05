08.05.2024 08:17 915 Drei Autos in schweren Unfall in Görlitz verwickelt

In einen Unfall am Dienstagabend in Görlitz waren drei Fahrzeuge verwickelt. Eine Autofahrerin wurde leicht verletzt.

Von Simone Bischof

Görlitz - In einen Unfall am Dienstagabend in Görlitz waren drei Fahrzeuge verwickelt. Der Fahrer dieses Autos wollte ausweichen und fuhr in eine Hecke. © Danilo Dittrich Zu dem Unglück kam es gegen 21.30 Uhr in der James-von-Moltke-Straße im Kreuzungsbereich Schillerstraße/Blockhausstraße. Mindestens eine Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt, bestätigte eine Sprecherin der Polizei Görlitz gegenüber TAG24. Ersten Informationen zufolge soll einer der beteiligten Wagen einem anderen die Vorfahrt genommen haben, der daraufhin ausweichen wollte und in eine Hecke knallte. Außerdem fuhr eines der Autos den Angaben der Polizeisprecherin zufolge gegen eine Ampel. Erzgebirge Vermisster Mann aus dem Erzgebirge wieder aufgetaucht Der bislang ermittelte Sachschaden liegt bei 11.000 Euro. Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst waren schnell am Unfallort. © Danilo Dittrich Eine Frau wurde bei dem Unglück leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden. © Danilo Dittrich Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Titelfoto: Danilo Dittrich (2)