Drei Verletzte bei heftigem Unfall vor Pirna: VW-Fahrer verwandelt S168 in Blech-Friedhof!

Pirna - Am Donnerstagnachmittag kam es bei Pirna zu einem heftigen Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.

Bei einem Unfall auf der S168 wurden drei Personen und vier Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. © Marko Förster

Das Ergebnis des gescheiterten Überholmanövers eines VW-Fahrers (18) auf der S168 zwischen der Gemeinde Struppen und Pirna: 48.000 Euro Sachschaden und drei verletzte Personen!

Die Karambolage setzte sich in Gang, als der 18-Jährige mit seinem Golf auf der Staatsstraße in Richtung Pirna fuhr und einen vorausfahrenden Opel Astra überholen wollte, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Abend erklärte.

Gerade als der Opel-Fahrer (52) am Abzweig Ebenheit nach links abbiegen wollte, kam es zur ersten Kollision, in dessen Folge der VW-Fahrer in den Gegenverkehr schleuderte und dort zunächst mit einem entgegenkommenden Fahrer (70) eines Mazda CX5 und anschließend mit einer nachfolgenden Fahrerin (50) eines Skoda Kodiaq zusammenkrachte.

Infolge des Unfalls wurden alle Fahrzeugführer, bis auf den VW-Fahrer selbst, leicht verletzt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden zwischen jeweils 8000 und 15.000 Euro. Die S168 wurde im Zuge der Bergungsarbeiten für circa drei Stunden voll gesperrt.