24.12.2024 12:07 Feuerwehreinsatz im Vogtland: Laster gerät in Brand

In Auerbach (Vogtland) geriet ein Laster am heutigen Dienstagmorgen in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen.

Von Julian Winkler

Auerbach/Vogtland - Das ging nochmal glimpflich aus: Ein Laster geriet am heutigen Dienstagmorgen im Vogtland in Brand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Feuerwehr rückte am Dienstagmorgen zu einem Lkw-Brand in Auerbach (Vogtland) aus. © David Rötzschke Kurz hinter dem Ortsausgang von Auerbach geriet der Laster auf der Klingenthaler Straße in Brand. Schnell rückte die Feuerwehr an und verhinderte die Ausbreitung des Brandes. "Brandursache war ein technischer Defekt", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei waren 20 Kameraden der Feuerwehr im Einsatz. Die Klingenthaler Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Titelfoto: David Rötzschke