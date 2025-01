Horror-Unfall in Sachsen: Neue Details zu den beiden Toten

Hartmannsdorf/Mittweida - Der tragische Unfall auf der S 242 am 13. Januar hat tiefe Betroffenheit ausgelöst. Beide Fahrer, die an dem Unfall beteiligt waren, kamen noch am Unfallort ums Leben. Einer der Verstorbenen ist ein Mitarbeiter der Hochschule Mittweida, der andere der Geschäftsführer eines Chemnitzer Rechtsrock-Labels.