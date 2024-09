Mädchen von VW-Bus erfasst und schwer verletzt

Glauchau - Am frühen Dienstagnachmittag kam es in Glauchau (Landkreis Zwickau ) zu einem schweren Unfall.

Das Mädchen musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. © Andreas Kretschel

Gegen 13.30 Uhr wurde ein zehnjähriges Mädchen an der Kreuzung Clementinenstraße und Martinstraße von einem VW-Bus erfasst.

Ersten Ermittlungen zufolge war das Kind unvermittelt auf die Straße gerannt, sagte Polizei-Pressesprecherin Christina Friedrich gegenüber TAG24. Der 57-jährige VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Mädchen.

Die Zwölfjährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurde in einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Leipzig geflogen. Friedrich weiter: "Aktuellen Informationen zufolge, sei sie aber nicht in Lebensgefahr."

Der Fahrer leistete noch erste Hilfe beim Kind, bevor er selbst versorgt wurde. Er stand unter großem Schock und musste zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht werden.