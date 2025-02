06.02.2025 09:02 2.529 Mazda fährt Böschung runter und kracht in Lkw-Anhänger

In Crimmitschau ist in der Nacht zu Donnerstag ein Mazda eine Böschung runtergefahren und in einen Lkw-Anhänger gekracht.

Von Claudia Ziems

Crimmitschau - In Crimmitschau (Landkreis Zwickau) ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag ein schwerer Unfall. Der Mazda krachte in einen Lkw-Anhänger. © Andreas Kretschel Gegen 0.30 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Straße Am Gewerbering alarmiert. Zeugen meldeten, dass sich dort ein Mazda unter einem Lkw-Anhänger verkeilt hätte. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein stark alkoholisierter Mann (55). Das bestätigte die Polizei gegenüber TAG24. Sachsen Oldtimer in Garage abgefackelt - Brandstiftung? Wie die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, war der Mazda bereits einige Stunden vorher auf dem Tankstellengelände unterwegs, war eine Böschung runtergefahren und hatte sich dann unter dem Sattelauflieger verkeilt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 5200 Euro. Ob der 55-Jährige auch gefahren ist, wird nun ermittelt. Er hatte einen Atemalkoholwert von 3,14 Promille und musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Habt ihr den Mazda gesehen und könnt nähere Angaben zur Person machen, die am Steuer saß? Unter der Telefonnummer 03765 500 werden Hinweise entgegengenommen. Erstmeldung: 6. Februar, 9.02 Uhr, zuletzt aktualisiert: 9.45 Uhr

